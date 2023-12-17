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В Турции произошло землетрясение вблизи популярного туристического курорта

Фото: популярный курорт в Турции всколыхнуло землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (Twitter).

Отмечается, что землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла в 20.33 по местному времени (19.33 по Киеву. - ред.).

Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.

Мощные землетрясения в Турции

В феврале этого года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Эпицентр толчков находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, было разрушено и повреждено 230 тысяч зданий.

Кроме этого, в июле этого года в провинции Адана на юге Турции произошли сразу два землетрясения подряд.

А в августе этого года в районе Эшилюрт турецкого города Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате толчков пострадали более 20 человек.

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