У Туреччині стався землетрус біля популярного туристичного курорту

Зазначається, що землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера стався у Середземному морі на відстані 21,99 км від Фетхіє біля міста Мугла о 20.33 за місцевим часом (19.33 за Києвом. - ред.).

Епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 29,62 км.

Потужні землетруси в Туреччині

У лютому цього року біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Епіцентр поштовхів розташовувався за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Від землетрусу постраждали 11 провінцій Туреччини, було зруйновано і пошкоджено 230 тисяч будівель.

Крім цього, у липні цього року в провінції Адана на півдні Туреччини сталися одразу два землетруси поспіль.

А у серпні цього року в районі Ешілюрт турецького міста Малатья стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Внаслідок поштовхів постраждали більше 20 людей.

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