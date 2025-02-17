Зеленский завтра встретится с Эрдоганом в Турции: что обсудят
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 февраля, посетит Турцию. Он встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом заявил директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Как отметил Алтун, глава украинского государства посетит Турцию по приглашению Эрдогана.
Он уточнил, что в ходе встречи будут рассмотрены все аспекты стратегического партнерства между Украиной и Турцией и обсуждены шаги, которые нужно предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.
Также, по словам Алтуна, Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями о последних событиях в Украине и других региональных о глобальных вопросах.
Стоит заметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он посетит Турцию. После этого он планирует полететь в Саудовскую Аравию.
Последняя встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Турцией и не только.
Визит Зеленского в ОАЭ
Напомним, вчера, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты.
Уже сегодня глава украинского государства встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В частности, Зеленский анонсировал экономическое соглашение, которое упростит доступ украинских товаров к рынку ОАЭ.
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