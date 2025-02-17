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Зеленский встретился с президентом ОАЭ, анонсировал важное экономическое соглашение

Понедельник 17 февраля 2025 13:45
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Зеленский встретился с президентом ОАЭ, анонсировал важное экономическое соглашение Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Мухаммад бин Заид Аль Нагаян, президент ОАЭ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Во время встречи одной из ключевых тем переговоров было возвращение украинцев из российского плена.

"Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", - пояснил президент.

Также, по его словам, сегодня Украина и ОАЭ подпишут экономическое соглашение, которое максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Это позволит украинским компания проще продавать свои продукты.

"Активной была и работа первой леди. Важны вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей", - добавил он.

Переговоры в Саудовской Аравии

Вчера Украина начала рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Зеленский, в свою очередь, также планирует визит в страну. По его словам, у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".

Как писало Bloomberg, высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии уже на этой неделе. Подробнее о том, что известно о переговорах в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Объединенные Арабские Эмираты
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