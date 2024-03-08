ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции раскрыли детали предстоящих переговоров Зеленского и Эрдогана

Анкара, Пятница 08 марта 2024 11:14
UA EN RU
В Турции раскрыли детали предстоящих переговоров Зеленского и Эрдогана Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры сегодня, 8 марта. Они обсудят войну и безопасность судов в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo и The Guardian.

Как передают СМИ, переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы на 18:00 по киевскому времени. Пока неизвестно, будет ли совместная пресс-конференция.

Дипломатические источники в Турции рассказали, что темой переговоров двух лидеров будет война РФ против Украины, а Анкара подчеркнет, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров", - сказал источник.

Также стороны обсудят новое положение о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из "зернового соглашения".

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта.

Сегодня Офис президента подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Турцию и встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, глава государства посетит верфи, где идет строительство корветов для ВМС Украины, и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США