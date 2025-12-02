Стоимость доставки через Черное море увеличилась после атак на коммерческие суда

Стоимость доставки грузов через Черное море выросла после атак на два танкера, направлявшиеся к российскому порту, а рост угроз и потенциальных ударов привел к повышению ставок страхования от военных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Рост страховых тарифов

По данным источников в судоходной отрасли, ставки военного риска для семидневного рейса до украинских портов увеличились до 0,5% с 0,4% на прошлой неделе.

Страхование для российских портов Черного моря, традиционно более дорогое, котировалось на уровне 0,65–0,8% по сравнению с 0,6% ранее.

Часть причин — нападения на два танкера, находившихся под западными санкциями, которые шли пустыми к Новороссийску.

В Службе безопасности Украины сообщили, что на судна воздействовали военно-морские беспилотники.

Реакция страхового рынка

Аналитики отмечают, что украинская кампания ограничивает доходы России от нефти и заставляет страховщиков пересматривать риски.

"Тарифы выросли соответствующим образом. Для российских портов учитывается широкий спектр возможных ударов и высокая вероятность повторения", — заявил Манро Андерсон, руководитель операций в отделе морских военных рисков Vessel Protect.

Он добавил, что рост активности Украины увеличивает вероятность ответных действий со стороны России, создавая более равномерный градиент риска.

Международная реакция

Президент Турции Таип Эрдоган подчеркнул, что атаки на коммерческие суда в Черном море неприемлемы и предупредил все стороны о недопустимости подобных действий.

Впервые нападения затронули нейтральные судна в международных водах, не плавающие под российским флагом.

Аналитик Андрий Риженко отметил, что маловероятно, что Россия атакует суда, идущие к Украине в водах Турции, Болгарии или Румынии, так как это может быть расценено как нападение на территорию НАТО.

Инциденты с танкерами

С декабря 2024 года зафиксировано минимум семь взрывов на танкерах, заходивших в российские порты, в том числе в Средиземном море, за которыми, по предварительным оценкам, стоит Украина.

Турецкий танкер возле Сенегала получил четыре внешних взрыва, пострадавших нет, загрязнения не произошло. Танкер "Мерсин", ранее заходивший в российский порт, предположительно стал мишенью мин-лимп.

Представитель порта Дакар подтвердил повреждения машинного отделения и сообщил, что судно находится под усиленной охраной.