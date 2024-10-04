В Испании разбился истребитель F-18, пилот не успел катапультироваться

На северо-востоке Испании недалеко от города Теруэль потерпел крушение самолет F-18. В результате аварии погиб пилот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС.

Авария истребителя произошла в пятницу, 4 октября, на востоке Испании. Известно, что летчика звали Пабло Эстрада Мартин, у него было более 1500 часов налета, но не успел катапультироваться с F/A-18 и погиб в результате падения.

Причины аварии пока не установлены.

Военно-воздушные силы Испании выразили соболезнования его родным. Известно, что лётчик недавно возглавлял миссию в Литве, которая участвовала в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.

Потеря F-16 в Украине.

В конце августа The Wall Street Journal заявило о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16 .

Позже официально стало известно о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб, в свою очередь, подтвердил потерю F-16 .

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