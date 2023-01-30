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Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну

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Украина, Понедельник 30 января 2023 15:30
Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну Фото: генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным", - заявил генеральный директор Майкл О’Лири.

Накануне войны он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

"Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал О'Лири аналитикам после публикации финансовых результатов за третий квартал.

Напомним, ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, Ryanair ожидает очень сильного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.

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