Предупредительные и карательные: какие санкции предлагают ввести против "Росатома"

Украина надеется, что десятый пакет ЕС затронет и атомную сферу. Международная рабочая группа Ермака-Макфола, которая занимается вопросом российских санкций, предложила два варианта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ядерные" санкции. Когда и чем Запад может надавить на атомную энергетику России ".

Есть идея ввести два вида санкций - предупредительный пакет и карательный. Последний можно применить в случае возникновения серьезного ядерного инцидента на украинской АЭС, находящейся под оккупацией, говорится в материалах группы, подготовленных в качестве санкционных предложений для США, ЕС и стран G7.

Что войдет в предупредительный пакет?

Запрет на поставку уранового сырья из России. Он ударит по российской добыче и заставит центральноазиатские поставки, которые сейчас осуществляются через Россию, найти альтернативный маршрут на рынки стран с развитой экономикой. Правда, Россия относительно небольшой производитель урана - в 2021 году на нее пришлось 5,5% от общего объема.

Персональные санкции в отношении ключевых чиновников "Росатома", включая членов правления "Росатома", гендиректора Алексея Лихачева и руководителей ключевых дочерних компаний - Uranium One, "Тенекс", "ТВЭЛ". Персональные санкции в отношении сотрудников "Росатома", которые вмешивались в работу атомных электростанций на территории оккупированной Украины.

Заморозка новых контрактов с "Росатомом" на услуги по поставка ядерного топлива, а также заморозка новых контрактов на строительство атомных электростанций. Кроме того, предлагается ограничить российское влияние в МАГАТЭ.

"Граждане России и Беларуси в руководстве МАГАТЭ должны быть лишены доступа к данным об Украине и исключены из процесса принятия решений по украинским вопросам", - говорится в предложениях.

Каким может быть карательный пакет?

Взятие под контроль активов "Росатома" в западных странах по соображениям национальной безопасности, закрытие представительств "Росатома", в частности, в странах-союзниках Украины (Чехия, Венгрия, Франция, США, Япония, и Сингапур), а также высылка связанных с "Росатомом" российских дипломатов.

Вдобавок речь идет о просмотре всех международных научно-исследовательских проектов с участием "Росатома" с целью исключения компании из международных проектов (INPRO, GIF, SNETP).

К тому же предлагается ввести санкции против "Росатома" и всех его 262 дочерних и 50 аффилированных компаний, что не позволит им торговать в западных валютах или вести бизнес с западными компаниями. А в случае ядерного инцидента предлагается ограничить спектр услуг с российской стороны специальными лицензиями на ограниченный период.