Турция вытесняет Россию с евразийского рынка: как новая железная дорога меняет игру

Иллюстративное фото: Турция строит новую железную дорогу, которая вытеснит РФ с евразийского рынка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция начала строительство 224-километровой железной дороги, которая интегрирует ее в альтернативный сухопутных маршрут между Китаем и Европой в обход России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Новая железнодорожная линия станет частью Зангезурского коридора (планируемая железнодорожная и автодорожная линия, которая должна соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через юг Армении). 

Стоимость нового железнодорожного проекта оценивается в 2,8 млрд долларов, а его завершение планируется к 2029 году. Линия сможет перевозить до 15 млн тонн грузов и около 5,5 млн пассажиров ежегодно. В рамках строительства появятся пять тоннелей общей длиной 20 км, три виадука и десятки мостов.

Эта магистраль напрямую свяжет Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, усилив транспортное значение Анкары. 

Проект создаст до 15 тысяч рабочих мест, а экономика восточной Анатолии может вырасти на 5-7 %. Кроме того, новая линия сократит доставку товаров из Азии в Европу на 10-15 дней.

"Самое важное - он вытесняет грузопотоки с российских и иранских маршрутов, подрывая позиции Москвы на евразийском транспортном рынке", - объяснили в разведке. 

Угроза России для Турции

Напомним, ранее посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина отмечал, что если Украина проиграет войну с Россией, следующей целью Москвы может стать Турция.

Джелял напомнил, что Россия ранее уже стремилась контролировать проливы Босфор и Дарданеллы.

