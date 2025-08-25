Туреччина витісняє Росію з євразійського ринку: як нова залізниця змінює гру

Нова залізнична лінія стане частиною Зангезурського коридору (планована залізнична та автодорожня лінія, яка має з'єднати Азербайджан з його ексклавом Нахічевань через південь Вірменії).

Вартість нового залізничного проєкту оцінюють у 2,8 млрд доларів, а його завершення планують до 2029 року. Лінія зможе перевозити до 15 млн тонн вантажів і близько 5,5 млн пасажирів щорічно. У рамках будівництва з'являться п'ять тунелів загальною довжиною 20 км, три віадуки і десятки мостів.

Ця магістраль безпосередньо зв'яже Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, посиливши транспортне значення Анкари.

Проєкт створить до 15 тисяч робочих місць, а економіка східної Анатолії може зрости на 5-7 %. Крім того, нова лінія скоротить доставку товарів з Азії до Європи на 10-15 днів.

"Найважливіше - він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції Москви на євразійському транспортному ринку", - пояснили в розвідці.