Туреччина витісняє Росію з євразійського ринку: як нова залізниця змінює гру

Ілюстративне фото: Туреччина будує нову залізницю, яка витіснить РФ із євразійського ринку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина почала будівництво 224-кілометрової залізниці, яка інтегрує її в альтернативний сухопутний маршрут між Китаєм і Європою в обхід Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Нова залізнична лінія стане частиною Зангезурського коридору (планована залізнична та автодорожня лінія, яка має з'єднати Азербайджан з його ексклавом Нахічевань через південь Вірменії).

Вартість нового залізничного проєкту оцінюють у 2,8 млрд доларів, а його завершення планують до 2029 року. Лінія зможе перевозити до 15 млн тонн вантажів і близько 5,5 млн пасажирів щорічно. У рамках будівництва з'являться п'ять тунелів загальною довжиною 20 км, три віадуки і десятки мостів.

Ця магістраль безпосередньо зв'яже Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, посиливши транспортне значення Анкари.

Проєкт створить до 15 тисяч робочих місць, а економіка східної Анатолії може зрости на 5-7 %. Крім того, нова лінія скоротить доставку товарів з Азії до Європи на 10-15 днів.

"Найважливіше - він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції Москви на євразійському транспортному ринку", - пояснили в розвідці.

Загроза Росії для Туреччини

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що якщо Україна програє війну з Росією, наступною метою Москви може стати Туреччина.

Джелял нагадав, що Росія раніше вже прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли.

