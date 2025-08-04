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РФ может пойти дальше? Посол предупредил об угрозе для Кавказа и Турции

Понедельник 04 августа 2025 08:53
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РФ может пойти дальше? Посол предупредил об угрозе для Кавказа и Турции Фото: Нариман Джелял (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Турция не может считать Россию стратегическим союзником, ведь в случае поражения Украины следующей под угрозой будет она сама.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Джелял считает, что Турция имеет потенциал к региональному лидерству, но это возможно только в партнерстве с другими странами - в частности, с Украиной.

"Я считаю, что у Турции есть все основания стремиться к лидерству, но она осознает, что это возможно только в партнерстве", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что между Турцией и Россией могут существовать экономические связи, но не стратегическое партнерство.

"С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция", - пояснил Джелял.

Дипломат напомнил, что исторически Россия стремилась контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы выйти к Средиземному морю.

По его мнению, даже временное закрытие проливов Анкарой играет на руку Кремлю.

"Кстати я уверен, что нынешнее закрытие Турцией проливов только способствует этому стремлению россиян", - сказал он.

По словам посла, все больше турецких политиков осознают эти риски, поэтому Украина не должна требовать от Анкары открытой поддержки - Турция прежде всего действует в собственных интересах.

"И если турецкий политик честный и объективный, он непременно придет к выводу, что в глобальном измерении интересы Турции, особенно в отношении безопасности в Черном море, - это тесные партнерские отношения с Украиной", - резюмировал Джелял.

Влияние РФ на Кавказ

Отношения между Россией и Азербайджаном существенно охладели. Фактически это означает, что у Москвы больше нет значительного влияния на Южном Кавказе.

России национальные меньшинства, особенно кавказские и центральноазиатские, воспринимаются как внутренняя проблема.

Во время облавы в Екатеринбурге на граждан Азербайджана проявилась чрезмерная агрессия.

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