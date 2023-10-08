Турция испытала катер-камикадзе: потопил корабль в считанные минуты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Savunma Sanayi ST .

Известно, что перед испытаниями с корабля вынесли все горюче-смазочные материалы, чтобы не навредить окружающей среде.

Эксперты Defense Express отмечают, что это, по сути, первый известный проект турецких катеров-камикадзе, который довели до этапа реализации "в металле" и который успешно прошел испытания.

Albatros Kamikaze İDA Sürüsü gemi batırdı: Dünyada ilk!



- 8'li Albatros Kamikaze IDA Sürüsü için Mersin'de test gerçekleştirildi



- 1 adet Albatros, Roketsan harp başlığıyla gemi batırdı!



- Dünyada ilk kez İDA-İHA Müşterek operasyonu yapıldı



Detaylar: https://t.co/I553c5LNGE pic.twitter.com/1IBxRCrCFu — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 8, 2023

По данным издания, во время испытаний Albatros-S из стаи Albatros Kamikaze İDA с боеголовкой Roketsan поразил корабль-мишень и взорвался.

В результате успешно проведенных испытаний 69-метровый корабль-мишень был потоплен за считанные минуты.

Ранее сообщалось, что в Турции разработали ракету в рамках секретного проекта "Тайфун". Разработка осуществлялась несколько лет. В октябре прошлого года во время испытания ракета пролетела около 560 километров и упала у побережья Синопа.

Напомним также, что несколько лет назад Турция успешно провела испытания баллистических ракет "Гекдоган" и "Боздоган", их серийное производство планировалось после 2020 года.

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