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Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет власного виробництва

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 15:58
Фото: турецькі ракети (millisavunma_tr twitter)
Фото: турецькі ракети (millisavunma_tr twitter)

Турецькі ракети здатні вражати цілі на малих і великих відстанях

У Туреччині пройшли успішні випробування балістичних ракет власного виробництва "Гекдоган" і "Боздоган", їх серійне виробництво планується після 2020 року, передає агентство Anadolu.

Повідомляється, що випробування пройшли на полігоні в Синопі. Також повідомляється, що, згідно з програмою випробувань, в IV кварталі 2018 року буде здійснено запуск ракет з наземної установки з метою ураження рухомих цілей, а також з літака. Відзначимо, "Гекдоган" - це ракети малого і середнього радіусу дії, а "Боздоган" здатні вражати цілі на великих відстанях. Розробку ракет планується завершити до 2020 року, після чого почнеться серійне виробництво.

Нагадаємо, раніше Іран пригрозив відновити виробництво високозбагаченого урану. За словами заступника керівника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, Тегеран може протягом двох діб відновити виробництво високозбагаченого урану, якщо США вийдуть з ядерної угоди.

 

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Теги публікації: Турция, ракета, испытания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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