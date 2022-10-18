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Турция испытала над Черным морем секретную баллистическую ракету, - Bloomberg

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Анкара, Вторник 18 октября 2022 16:19
Турция испытала над Черным морем секретную баллистическую ракету, - Bloomberg Фото: турецкие военные сегодня испытали баллистическую ракету (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 18 октября 2022 года, Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что испытательный пуск был проведен с мобильной платформы на аэродроме недалеко от портового города Ризе около 07:00 по местному времени. Ракета пролетела порядка 560 километров и упала возле побережья Синопа.

Также сообщается, что разработка ракеты в рамках секретного проекта "Тайфун" осуществлялась несколько лет. На данный момент турецкая оборонная промышленность не разглашает какую-либо информацию о нем.

Отметим, в 2019 году Турция получила от России передовую систему С-400 в надежде, что сотрудничество с Москвой позволит ей разработать собственную систему противоракетной обороны. В ответ США ввели санкции против Турции и запретили поставки истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, несколько лет назад Турция успешно провела испытания баллистических ракет "Гекдоган" и "Боздоган", их серийное производство планировалось после 2020 года.

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