Турция просит США исключить ее из санкций против "Газпромбанка", - Hürriyet

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

Отмечается, что во время переговоров американской делегации во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном с турецкой стороной в Анкаре представители Турции подняли вопрос о смягчении санкций против "Газпромбанка".

Турция хочет выйти из санкционного списка. Турецкая сторона подала заявку.

Как пишет издание, американская сторона заявила, что знает о поданных заявках, и они проводят исследования по этому вопросу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что решение США ввести санкции в отношении "Газпромбанка" повлияет на Турцию, поскольку Анкара до сих пор покупает газ у Москвы.