ЕС уговаривает США смягчить санкции против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Страны Европейского Союза ведут переговоры с США по поводу санкций против российского "Газпромбанка". В частности, обсуждается тип и объем мер смягчения последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отметило, что дискуссии продолжаются даже после того, как российский диктатор Владимир Путин отказался от требования, чтобы иностранные покупатели использовали только "Газпромбанк" при покупке российского газа.

По словам анонимных источников, ЕС и США обсуждают тип и объем мер смягчения последствий после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции создадут риск безопасности поставок в регионе.

Рассматриваемые в ходе переговоров варианты включают то, можно ли законно осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию "Газпромбанка", лучше ли использовать другие каналы платежей.

Несмотря на то, что указ Путина об отмене требования платить непосредственно через "Газпромбанк" помог успокоить европейский газовый рынок, он еще больше усложнил платежную систему.