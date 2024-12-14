Туреччина просить США виключити її з санкцій проти "Газпромбанку", - Hürriyet

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Зазначається, що під час переговорів американської делегації на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном з турецькою стороною в Анкарі представники Туреччини порушили питання про пом'якшення санкцій проти "Газпромбанку".

Туреччина хоче вийти з санкційного списку. Турецька сторона подала заявку.

Як пише видання, американська сторона заявила, що знає про подані заявки, і вони проводять дослідження з цього питання.

Раніше міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини заявляв, що рішення США запровадити санкції щодо "Газпромбанку" вплине на Туреччину, оскільки Анкара досі купує газ у Москви.