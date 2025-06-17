Турция ускоряет производство ракет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал увеличить производство ракет средней и большой дальности из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы разрабатываем планы производства, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня сдерживания, учитывая последние события", - сказал Эрдоган.
Он выразил надежду, что процесс увеличения производства ракет будет быстрым.
"Надеемся, что в процессе, который не будет очень длительным, мы достигнем такой обороноспособности, что никто не осмелится даже бросить нам вызов", - добавил турецкий президент.
Как отмечает издание, этот шаг происходит на фоне взаимных обстрелов между Израилем и Ираном, что вызывает опасения относительно распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических "горячих точек" побудили страны увеличить расходы на оборону в последние месяцы, и Турция стремится быть частью этой гонки вооружений.
Эрдоган давно поддерживает усилия Турции по развитию независимой оборонной промышленности, способной производить военные самолеты, танки, дроны, фрегаты, а теперь и ракеты - как для экспорта, так и для внутреннего использования.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тех, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.
Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.
Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.
С тех пор страны начали ежедневно обмениваться ударами.
Сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал "начальника военного штаба" Ирана Али Шадмани во время авиаудара. Он возглавлял должность в течение четырех дней.
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