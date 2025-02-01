Трамп ведет "серьезные переговоры" с Россией о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией касательно завершения войны в Украине. Он еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Овальном кабинете Белого дома.

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", - сказал он.

Трамп добавил, что на передовой гибнут миллионы молодых людей, преимущественно солдат. Президент не обошел и масштабные разрушения населенных пунктов из-за боевых действий.

"Многие города сильно разрушены, они выглядят как площадки для сноса зданий. Между тем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, - это тело человека, солдаты обеих армий", - сказал президент США.

Глава Белого дома также отметил, что "Россия, вероятно, потеряла около 800 тысяч военных, а Украина - 600 тысяч или 700 тысяч" и добавил, что "это бессмысленная ситуация, и ее нужно прекратить".

"Учитывая эти факты, я готов сделать все, чтобы остановить это. И я уже веду переговоры, чтобы прекратить эту войну. Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", - сказал Трамп.