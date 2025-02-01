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Трамп ведет "серьезные переговоры" с Россией о завершении войны в Украине

Вашингтон, Суббота 01 февраля 2025 03:02
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Трамп ведет "серьезные переговоры" с Россией о завершении войны в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией касательно завершения войны в Украине. Он еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Овальном кабинете Белого дома.

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", - сказал он.

Трамп добавил, что на передовой гибнут миллионы молодых людей, преимущественно солдат. Президент не обошел и масштабные разрушения населенных пунктов из-за боевых действий.

"Многие города сильно разрушены, они выглядят как площадки для сноса зданий. Между тем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, - это тело человека, солдаты обеих армий", - сказал президент США.

Глава Белого дома также отметил, что "Россия, вероятно, потеряла около 800 тысяч военных, а Украина - 600 тысяч или 700 тысяч" и добавил, что "это бессмысленная ситуация, и ее нужно прекратить".

"Учитывая эти факты, я готов сделать все, чтобы остановить это. И я уже веду переговоры, чтобы прекратить эту войну. Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", - сказал Трамп.

Позиция новой администрации США касательно войны в Украине

Президент США Дональд Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно заявлял о готовности завершить войну в Украине "за 24 часа и одним звонком Путину", а также "максимум за 100 дней".

После вступления на пост президента, администрация Трампа заняла схожую миротворческую позицию. Сигналы к готовности к переговорам уже прозвучали из Вашингтона и Москвы.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что война между странами должна завершиться переговорами. И добавил, что Украина и Россия должны пойти на уступки.

В то же время, Трамп уже не вспоминает об обещании закончить войну за 24 часа. И намекнул, что прекратить боевые действия оказалось не так просто, как казалось раньше.

Тем временем Владимир Путин заявил, что не против переговоров, но обвинил Киев в нежелании идти на диалог.

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