Четвертый не лишний. Почему Зеленский хочет участия Европы в мирных переговорах с РФ

Тема мирных переговоров с Россией обсуждается как в самой Украине, так в стане западных партнеров. Несмотря на то, что особой конкретики нет, очевидно, именно сейчас формируются позиции о том, как должен выглядеть будущий мир.

О том, что говорят на Западе и почему президент Владимир Зеленский хочет видеть за столом переговоров Европу, - в материале РБК-Украина .

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Что о мирных переговорах говорят в США

"Мы говорим, мы работаем над сделками, чтобы у нас были гарантии и другие вещи... Мы достигли серьезного прогресса по России и Украине. Посмотрим, что выйдет", - сказал Дональд Трамп после назначения Кита Келлога специальным представителем США по вопросам Украины и РФ.

Это заявление он сделал, комментируя в том числе интерес к сделке по украинским редкоземельным ископаемым в обмен на дальнейшую помощь США. Источники РБК-Украина в офисе Зеленского отметили, что это является одним из пунктов плана победы, который обсуждался с Трампом еще до выборов-2024. Сегодня президент подтвердил, что Украина открыта инвестиций, совместной разработки месторождений и добычи.

Подробнее читайте в материале "Ресурсы в обмен на поддержку. Что такое редкоземельные металлы, которые хочет получить Трамп от Украины".

До этого президент США сказал, что переговорный процесс уже ведется. "Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", - сказал он.



Фото: Дональд Трамп утверждает о "серьезном прогрессе" (Getty Images)

По его словам, планируются встречи с Украиной, Россией и "различными сторонами". Вероятно, имеется в виду Европа, на которую Трамп хочет возложить львиную часть обязательств по гарантиям безопасности, обеспечению мира и восстановлению Украины.

С 3 по 8 февраля проходит ряд мероприятий "Украинской недели" в Вашингтоне. В ее рамках ожидаются переговоры с командой Трампа. Когда может состояться встреча с Зеленским, неизвестно. По словам посла в США Оксаны Маркаровой, подготовка займет некоторое время.

У Владимира Путина готовы к переговорам с Америкой и ждут сигналов. По данным Reuters, российские высокопоставленные лица недавно посещали Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые могут рассматриваться как площадки для будущей встречи с Трампом.

Кит Келлог заявил о наличии "четкого и надежного плана", который позволит начать переговоры. По его словам, Владимир Зеленский готов идти на уступки и то же самое придется сделать Путину. Госсекретарь Марко Рубио полагает, что ни Москва, ни Киев не достигнут своих максимальных целей. "Это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в прошлом, и мы будем реалистичными в этом отношении. Но обе стороны во время переговоров должны что-то дать", - добавил он.

Историк и дипломат Роман Бессмертный считает заявление Трампа о "серьезном прогрессе" преувеличением.

"Потому что кроме того, что участникам процесса немного открылась тактическая ситуация, инструмент России, на самом деле больше ничего не открылось. Потому что РФ начала усиленную информационную артподготовку по всему миру и идет просто глумление над информационным полем с массой вариантов", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

Что о мирных переговорах говорят в Европе

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что капитуляция Украины не выгодна ни США, ни ЕС. А также призвал Киев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Британский премьер Кир Страмер на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем говорил о важности сильной позиции для Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом наращивать помощь. В тексте говорится, что мирные переговоры должны включать Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее. Для чего необходима позиция "мир через силу" с обеспечением высокой обороноспособности.

В интервью РБК-Украина президент ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что на переговорах нужно провести "красные линии". Потому что, если оккупированные территории станут частью России, это будет не тот мир, который хочется поддерживать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже говорит о сильных позициях. "Если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он (Путин, - ред.) никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины", - отметил он.



Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас говорит, что мирные переговоры не могут проходить без Европы (wikimedia.org)

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы в переговорах участвовала Польша. Финский президент Александер Стубб допускает, что настоящие переговоры о мире начнутся после прекращения огня.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский критикует Путина за слова о якобы "нелегитимности" Зеленского. По его мнению, кремлевского диктатора нужно заставить принять президента Украины как лидера суверенной нации и это должно быть одним из условий переговоров.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергает упреки Трампа в том, что Европа сильно уступает США в объемах помощи для Украины. По ее словам, страны ЕС предоставили более 134 млрд евро, что делает блок ведущим донором. А еще отметила, что переговоры не могут проходить без Брюсселя.

"Какие бы переговоры или договоренности не происходили между Россией и Украиной, это также касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" является главным принципом в этом вопросе", - добавила она.

Таким образом, европейские политики признают необходимость своего участия в процессе в той или иной форме. И их можно понять, ведь завершение войны в Украине напрямую касается безопасности Европы. Более того, участие европейцев в интересах самой Украины.

Почему Зеленский хочет участия Европы

Президент Украины Владимир Зеленский объясняет: в каком формате запускать переговоры с РФ, предстоит решить на личной встрече с Трампом.

"Прежде всего наша встреча с ним (Трампом, - ред.), и это важно. И этого хочет, кстати, и вся Европа, все хотят, чтобы у нас было общее видение быстрого окончания войны", - сказал он в одном из недавних интервью.



Фото: Владимир Зеленский за счет Европы хочет усилить переговорную позицию (Getty Images)

Сегодня он подтвердил первые контакты с командой Трампа - с советником по нацбезопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем Китом Келлогом. Сейчас согласовывают визит, даты и состав американской делегации, с которой вместе будут работать.

Зеленский также за то, чтобы за столом переговоров были не только Украина, Россия и США. По его словам, должен звучать голос Европейского Союза и "это было бы эффективно". Очевидно, украинская сторона хочет участия Европы по ряду причин. Но главная - усилить свою переговорную позицию.

"При всем уважении к Трампу и его усилиям, но он может пойти на уступки, которые будут не совсем приемлемыми для нас. Пока конкретики нет, но я думаю, что у украинских переговорщиков нет уверенности в принципиальности его позиций. Поэтому Украине нужно усиливать свою позицию, и Европа для нас - лучший партнер", - объяснил РБК-Украина глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Еще одна причина - похоже, Украина и США поддерживают идею того, что в роли миротворцев и гарантов безопасности должны выступать европейские страны. С этой точки зрения они должны быть стороной переговоров. Но проблема в другом.

"А согласится ли Россия? Мы видим, что она даже против участия Украины под предлогом якобы нелегитимности власти. Но это повод, чтобы вести переговоры один на один с США. Им не нужен третий, а с нами "четвертый" лишний", - добавил политолог.

Это доказывают крайние высказывания Путина. В частности, тот заявил, что Трамп скоро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". Характеристика унизительная и явно неадекватная, но демонстрирует нежелание Путина, чтобы Европа участвовала в переговорах. Поэтому важно, чтобы американцы поддержали идею.

Другой момент - если Европа примет участие, на первый план выходят послевоенные гарантии безопасности. Особенно на фоне заявлений Владимира Зеленского о контингенте на 200 тысяч человек. В европейских странах на это смотрят пессимистично, да и с высокой вероятностью Россия не согласится на присутствие фактически натовских войск на территории Украины.

Наконец, сами европейцы не могут определиться, хотят они участвовать или нет. И на вчерашнем неформальном саммите ЕС конкретных заявлений об этом не прозвучало.

"В наших интересах привлечь их, но до сих пор там нет единой позиции, кто будет представлять Европу. Наиболее вероятный сценарий - это должен быть Евросоюз. Например, в лице главного дипломата Каи Каллас. Однако претендуют поляки, которые сейчас председательствуют в ЕС, а также говорят о контактной группе, куда могут войти не только страны Евросоюза, но и Великобритания. Идея есть, она отвечает нашим интересам, но, к сожалению, есть и препятствия на ее пути", - добавил Фесенко.

При подготовке текста использовались: заявления президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, официальных европейских и американских лиц, комментарии дипломата Романа Бессмертного и главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.