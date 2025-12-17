ua en ru
Турция хочет вернуть России системы ПВО С-400 и получить обратно деньги, - Bloomberg

Турция, Россия, Среда 17 декабря 2025 21:45
UA EN RU
Турция хочет вернуть России системы ПВО С-400 и получить обратно деньги, - Bloomberg Иллюстративное фото: российская система ПВО С-400 "Триумф" (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Турция планирует вернуть России системы противовоздушной обороны С-400, приобретенные около 10 лет назад. Также Анкара хочет получить назад деньги, которые уплатила россиянам за системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Турция хочет вернуть С-400 России, чтобы положить конец сделке, которая не дает стране приобрести американские истребители F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане поднял этот вопрос.

Источники издания подтвердили разговор между Эрдоганом и Путиным. При этом официальные лица отказались от комментариев, а Кремль активно отрицает, что такая просьба вообще была.

Вашингтон в последнее время усилил давление на Турцию, поскольку она хочет получить американское вооружение и снова присоединиться к программе F-35. Эрдоган обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Ближний союзник президента США Том Баррак , который является послом в Турции, заявил в начале этого месяца, что Анкара близка к отказу от С-400, прогнозируя, что этот вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев", - пишет издание.

Отказ от С-400, которого давно требуют США, может значительно улучшить отношения с Вашингтоном. Турция может избавиться от санкций против оборонпрома и получить доступ к современным американским истребителям. Один из собеседников издания в Анкаре сказал, что ожидает отмены санкций США в следующем году.

Не только системы

При этом Анкара не просто хочет вернуть системы. Она требует от России возместить миллиарды долларов, которые были потрачены на приобретение С-400. Одним из вариантов может стать весомая скидка на импорт нефти и природного газа из России.

НАТО считает, что Россия могла бы получить важные разведывательные данные, если бы Турция начала использовать С-400 вместе с F-35. Отказ от российских систем даст Анкаре огромный "капитал доверия" у союзников по Альянсу, поскольку ее часто обвиняют в чрезмерном сближении с РФ.

"США исключили Анкару из программы F-35 в 2019 году в ответ на приобретение С-400. Затем в 2020 году Вашингтон применил Закон о противодействии противникам Америки путем санкций, известный как CAATSA, чтобы помешать оборонной промышленности Турции получить доступ к конфиденциальным технологиям", - напомнило издание.

Напомним, 10 декабря стало известно, что США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Вашингтон настаивал, что С-400 представляют угрозу для F-35, тогда как Турция утверждала, что способна минимизировать риски и не будет интегрировать российские системы в оборонную инфраструктуру НАТО.

В сентябре Трамп заявил, что может рассмотреть возможность разрешить Анкаре приобрести F-35, отметив, что Эрдоган "сделает что-то для нас", хотя подробностей он не привел.

