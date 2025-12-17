Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С-400 та отримати назад гроші, - Bloomberg

Туреччина планує повернути Росії системи протиповітряної оборони С-400, придбані близько 10 років тому. Також Анкара хоче отримати назад гроші, які уплатила росіянам за системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg .

Туреччина хоче повернути С-400 Росії, щоб покласти край угоді, яка не дає країні придбати американські винищувачі F-35. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Туркменістані порушив це питання.

Джерела видання підтвердили розмову між Ердоганом та Путіним. При цьому офіційні особи відмовилися від коментарів, а Кремль активно заперечує, що таке прохання взагалі було.

Вашингтон останнім часом посилив тиск на Туреччину, оскільки вона хоче отримати американське озброєння та знову приєднатися до програми F-35. Ердоган обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Близький союзник президента США Том Баррак , який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, прогнозуючи, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців", - пише видання.

Відмова від С-400, якої давно вимагають США, може значно покращити відносини з Вашингтоном. Туреччина може позбавитися санкцій проти оборонпрому та отримати доступ до сучасних американських винищувачів. Один зі співрозмовників видання в Анкарі сказав, що очікує скасування санкцій США наступного року.

Не тільки системи

При цьому Анкара не просто хоче повернути системи. Вона вимагає від Росії відшкодувати мільярди доларів, які були витрачені на придбання С-400. Одним з варіантів може стати вагома знижка на імпорт нафти та природного газу з Росії.

НАТО вважає, що Росія могла б отримати важливі розвідувальні дані, якби Туреччина почала використовувати С-400 разом з F-35. Відмова від російських систем дасть Анкарі величезний "капітал довіри" у союзників по Альянсу, оскільки її часто звинувачують у надмірному зближенні з РФ.