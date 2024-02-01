США могут возобновить программу поставок Турции самолетов F-35: названо условие

Соединенные Штаты готовы возобновить программу перехода Турции на современные истребители F-35 только при условии, если Анкара снимет с вооружения российские комплексы ПВО С-300 и С-400.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Наша точка зрения неизменна: программа F-35 для Турции несовместима с ее использованием ракетных комплексов С-300 и С-400", - заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

По его словам, переговоры с представителями турецкого правительства по вопросу модернизации вооруженных сил Турции продолжаются.

"Если Турция сможет уладить наши беспокойства по этому поводу, тогда может произойти возобновление процесса по ее переходу на программу F-35", - отметил Кирби.

Что предшествовало

Приобретение Турцией российской системы противоракетной обороны С-400 привело к тупику в отношениях с Вашингтоном, что побудило последний ввести ограничения в рамках "закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США также исключили Турцию из программы истребителей F-35 в 2019 году в ответ на покупку, утверждая, что С-400 представляют угрозу для ее боевых самолетов пятого поколения.

Но 30 января заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может обсудить возвращение Турции в "семью" истребителей F-35.