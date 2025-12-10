ua en ru
США поставили ультиматум Турции по возвращению к программе F-35

Турция, Среда 10 декабря 2025 09:04
UA EN RU
США поставили ультиматум Турции по возвращению к программе F-35 Фото: F-35 (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры по российским комплексам, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время Турция выражает "желание снова присоединиться" к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.

Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной - Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться к программе F-35.

"Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35", - подчеркнул посол.

Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести "самые плодотворные за десятилетия" переговоры на эту тему.

"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции", - сказал посол.

Ранее он заявлял, что Турция "приближается к избавлению от С-400", и вопрос теоретически может быть решен в течение 4-6 месяцев.

В Турции же рассчитывают, что США могут отменить санкции против ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет.

Напомним, что Анкара приобрела комплексы С-400 после попытки переворота 2016 года, когда путчисты использовали американские истребители F-16 для ударов по парламенту и окрестностям дворца президента.

Турция активизирует усилия по приобретению F-35

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсуждали вопрос ракетных систем С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Закупка Турцией этих комплексов почти десятилетие назад стала причиной ее исключения из программы создания истребителя F-35 и введения санкций США по закону CAATSA против ряда турецких оборонных компаний.

Между тем администрация Джо Байдена уже официально уведомила Конгресс о намерении продать Турции 40 самолетов F-16 и около 80 комплектов для их модернизации после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.

Вашингтон настаивал, что С-400 представляют угрозу для F-35, тогда как Турция утверждала, что способна минимизировать риски и не будет интегрировать российские системы в оборонную инфраструктуру НАТО.

В сентябре Трамп заявил, что может рассмотреть возможность разрешить Анкаре приобрести F-35, отметив, что Эрдоган "сделает что-то для нас", хотя подробностей он не привел.

