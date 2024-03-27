Турция поможет США с тротилом для увеличения производства боеприпасов, - Bloomberg

Турция будет поставлять в США тротил, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов. Спрос на них вырос из-за войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155 мм.
"Уже в этом году Турция уже находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США", - пишет Bloomberg.
Отмечается, что война РФ против Украины
спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву и пытаются пополнять свои собственные истощенные запасы.
Скачок спроса привел к отставанию в глобальных заказах и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность, поскольку они оба налаживают военные связи.
Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году открыло Вашингтону возможность подписаться на продажу Анкаре американских боевых самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.
В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических деталей для 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Завод планируют запустить в производство в июне.
Bloomberg пишет, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить примерно 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов, которые производят в США
Кроме того, Министерство обороны США закупило у турецкой компании Arca Defense 116 000 боеготовых боеприпасов для поставки в этом году, а дальнейшие закупки ожидаются в ближайшее время и будут поставлены в следующем году.
В заявлении об инвестициях Техаса и турецкой промышленности Пентагон заявил, что работа с союзниками является ключом к созданию глобальной оборонно-промышленной базы.
Усилия США и стран Европы являются попыткой догнать РФ, чья военная промышленность могла позволить ей произвести и закупить около 4 млн артиллерийских снарядов. В этом ей помогала КНДР.
А Европейский союз рассчитывает утроить производство артиллерийских снарядов в этом году примерно до 1,4 миллиона единиц.
"Поскольку крупные оборонные компании и более мелкие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что производство боеприпасов в США и Европе значительно увеличится в следующем и следующем году", - пишет Bloomberg.
Планы по увеличению производства снарядов частично зависят от одобрения Конгрессом запроса президента Джо Байдена о помощи Украине, который сейчас заблокирован в Палате представителей.
Армия США намерена производить 100 000 155-мм снарядов в месяц до конца 2025 года, что будет невозможно без финансирования.
"Партнерство США и Турции в области боеприпасов также демонстрирует расхождение в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев блок из 27 членов воздерживался от использования средств для закупок в Турции из-за сопротивления со стороны Франции, Греции и Кипра", - добавило издание.
Напомним, в ближайшее время по инициативе Чехии в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов.
Следует отметить, что Чехия получила 300 тысяч снарядов для Украины. Они обеспечат жизненно важный "отдых на несколько месяцев" на линии фронта.
Как отметил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, через месяц-два разница в соотношении артиллерийских снарядов между Украиной и РФ существенно сократится, ссылаясь на усиление возможностей производства и помощь партнеров.
А американские эксперты считают, что в условиях критической нехватки у Украины артснарядов США могли бы обратиться в Южную Корею. Этот вопрос касается передачи боеприпасов калибра 105 мм, от которых Сеул постепенно отказывается.
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