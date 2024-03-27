Турция поможет США с тротилом для увеличения производства боеприпасов, - Bloomberg

Издание пишет, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155 мм.

"Уже в этом году Турция уже находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что война РФ против Украины

спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву и пытаются пополнять свои собственные истощенные запасы.

Скачок спроса привел к отставанию в глобальных заказах и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил.

Роль Турции в производстве снарядов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность, поскольку они оба налаживают военные связи.

Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году открыло Вашингтону возможность подписаться на продажу Анкаре американских боевых самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.

В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических деталей для 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Завод планируют запустить в производство в июне.

Производство снарядов может утроиться

Bloomberg пишет, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить примерно 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов, которые производят в США

Кроме того, Министерство обороны США закупило у турецкой компании Arca Defense 116 000 боеготовых боеприпасов для поставки в этом году, а дальнейшие закупки ожидаются в ближайшее время и будут поставлены в следующем году.

В заявлении об инвестициях Техаса и турецкой промышленности Пентагон заявил, что работа с союзниками является ключом к созданию глобальной оборонно-промышленной базы.

Запад пытается догнать Россию

Усилия США и стран Европы являются попыткой догнать РФ, чья военная промышленность могла позволить ей произвести и закупить около 4 млн артиллерийских снарядов. В этом ей помогала КНДР.

А Европейский союз рассчитывает утроить производство артиллерийских снарядов в этом году примерно до 1,4 миллиона единиц.

"Поскольку крупные оборонные компании и более мелкие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что производство боеприпасов в США и Европе значительно увеличится в следующем и следующем году", - пишет Bloomberg.

Требуется решение Конгресса

Планы по увеличению производства снарядов частично зависят от одобрения Конгрессом запроса президента Джо Байдена о помощи Украине, который сейчас заблокирован в Палате представителей.

Армия США намерена производить 100 000 155-мм снарядов в месяц до конца 2025 года, что будет невозможно без финансирования.

"Партнерство США и Турции в области боеприпасов также демонстрирует расхождение в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев блок из 27 членов воздерживался от использования средств для закупок в Турции из-за сопротивления со стороны Франции, Греции и Кипра", - добавило издание.

Снабжение союзниками снарядов в Украину