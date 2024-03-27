Туреччина допоможе США з тротилом для збільшення виробництва боєприпасів, - Bloomberg

Видання пише, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, і нітрогуанідину, який використовується як паливо, матимуть вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

"Уже цього року Туреччина вже перебуває на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів у США", - пише Bloomberg.

Зазначається, що війна РФ проти України

спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, при цьому західні союзники прагнуть постачати їх Києву і намагаються поповнювати свої власні виснажені запаси.

Стрибок попиту призвів до відставання в глобальних замовленнях і створив навантаження на ланцюжки поставок оборонної продукції, особливо на такі компоненти, як тротил.

Роль Туреччини у виробництві снарядів

Президент Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Білий дім 9 травня вперше відтоді, як президент Джо Байден вступив на посаду, оскільки вони обидва налагоджують військові зв'язки.

Схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО цього року відкрило Вашингтону можливість підписатися на продаж Анкарі американських бойових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів.

Наприкінці лютого Пентагон заявив, що уклав контракт із General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих деталей для 155-мм снарядів у Техасі, зокрема з турецькими субпідрядниками. Завод планують запустити у виробництво в червні.

Виробництво снарядів може потроїтися

Bloomberg пише, що до 2025 року виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть приблизно 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів, які виробляють у США

Крім того, Міністерство оборони США закупило у турецької компанії Arca Defense 116 000 боєготових боєприпасів для постачання цього року, а подальші закупівлі очікуються найближчим часом і їх буде поставлено наступного року.

У заяві про інвестиції Техасу і турецької промисловості Пентагон заявив, що робота з союзниками є ключем до створення глобальної оборонно-промислової бази.

Захід намагається наздогнати Росію

Зусилля США і країн Європи є спробою наздогнати РФ, чия військова промисловість могла дозволити їй виробити і закупити близько 4 млн артилерійських снарядів. У цьому їй допомагала КНДР.

А Європейський союз розраховує потроїти виробництво артилерійських снарядів цього року приблизно до 1,4 мільйона одиниць.

"Оскільки великі оборонні компанії та дрібніші постачальники починають нарощувати виробництво, очікується, що виробництво боєприпасів у США та Європі значно збільшиться наступного і наступного року", - пише Bloomberg.

Потрібне рішення Конгресу

Плани щодо збільшення виробництва снарядів частково залежать від схвалення Конгресом запиту президента Джо Байдена про допомогу Україні, який наразі заблокований у Палаті представників.

Армія США має намір виробляти 100 000 155-мм снарядів на місяць до кінця 2025 року, що буде неможливо без фінансування.

"Партнерство США і Туреччини в галузі боєприпасів також демонструє розбіжність у стратегії з ЄС. Протягом кількох місяців блок із 27 членів утримувався від використання коштів для закупівель у Туреччині через опір з боку Франції, Греції та Кіпру", - додало видання.

Постачання союзниками снарядів в Україну