Ситуация изменится. В Минобороны дали оптимистичный прогноз по снарядам на фронте

Российская армия на фронте до сих пор превосходит Силы обороны Украины в соотношении артиллерийских снарядов. Но через месяц-два разница существенно сократится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день такое соотношение - один к семи в пользу врага. Но благодаря инициативе Европейского союза, чешской инициативе и благодаря пакетам помощи от других стран-партнеров, я думаю, что через месяц-два данная разница будет существенно уменьшена. Такого большого соотношения на пользу РФ не будет", - сказал Гаврилюк.

В то же время он добавил, что Украина не соревнуется с Россией в количестве боеприпасов, танков или солдат, но пытается развиваться технологически.

"Но мы ищем технологические решения, инновационные для того, чтобы получить технологическое преимущество на поле боя над врагом. И те боеприпасы, которые нам будут предоставлены, которые сегодня есть, мы используем с большей эффективностью благодаря лучшим системам поражения, которые нам предоставлены партнерами, и высококвалифицированной подготовкой наших артиллеристов. Сейчас на поле боя выигрывает тот, чьи снаряды имеют большую дальность и лучшую точность", - отметил замминистра.

Чешская инициатива

Напомним, в начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, не входящих в состав Европейского Союза, но согласившихся продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

На прошлой неделе чешский чиновник заявил, что первые поставки должны прибыть в Украину не позже июня.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.