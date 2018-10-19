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Турчинов: гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках

Новини » Політика    19.10.2018 - 11:53
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Турчинов зазначив, що незважаючи на агресію Україна реформує сектор оборони, запроваджуючи стандарти НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що гібридна агресія Російської Федерації (РФ) триває по всіх напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як зазначається, Турчинов взяв участь у церемонії закладання фундаменту першої будівлі оновленої штаб-квартири зовнішньої розвідки України.

Так, за словами Турчинова, гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках - військовому, економічному, енергетичному, кібернетичному, інформаційному. Він також додав, що держава має своєчасно отримувати інформацію, щоб мати змогу оперативно реагувати на події.

"Незважаючи на агресію, війну, ми реформуємо сектор безпеки і оборони, запроваджуючи стандарти НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Турчинова, наразі є обґрунтовані підстави вважати, що РФ намагатиметься вплинути на вибори в Україні.

Крім того, повідомлялося, що  за словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Ігоря Воронченка, РФ застосовує нові методи гібридної війни в Криму, спрямовані на банкрутство Українию. 

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