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Турчинов: гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:53
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Турчинов отметил, что несмотря на агрессию Украина реформирует сектор обороны, вводя стандарты НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что гибридная агрессия Российской Федерации (РФ) продолжается по всем направлениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры внешней разведки Украины.

Так, по словам Турчинова, гибридная агрессия РФ продолжается во всех направлениях - военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном. Он также добавил, что государство должно своевременно получать інформацию, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на события.

"Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Турчинова, сейчас есть обоснованные основания полагать, что РФ постарается повлиять на выборы в Украине.

Кроме того, сообщалось, что по словам командующего Военно-морских сил ВСУ Игоря Воронченко, РФ применяет новые методы гибридной войны в Крыму, направленные на банкротство Украины..

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