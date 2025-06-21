Туран провел первую тренировку с "Шахтером": показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран провел дебютную тренировку с командой на летних сборах в словенском Брдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.
Первая тренировка под руководством 38-летнего турецкого специалиста длилась почти два часа. В программе - разминка, беговая работа, отработка короткого и среднего паса, удержание мяча в квадратах, а также тактические упражнения.
Сам Туран во время сессии продемонстрировал свои футбольные навыки, выполнив несколько точных ударов.
@ArdaTuran- FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 20 июня 2025 года
#Shakhtar pic.twitter.com/o7b1Aw9xUh
Также наставник активно общался с директором по футболу "горняков" Дарио Срной. Тот заверил, что команда имеет серьезные задачи на сезон.
"Я хочу, чтобы в этом сезоне "Шахтер" пробился в основной этап Лиги Европы, а уже в следующем - в Лигу чемпионов. И хочу, чтобы мы сделали это вместе", - отметил Срна.
О чем говорят Darijo Srna и Arda Turan #Shakhtar @ArdaTuran- FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 20 июня 2025 года
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Напомним, шо Туран стал главным тренером донецкого клуба в июне, подписав контракт до 2027 года.
В сезоне-2024/25 "Шахтер" финишировал третьим в УПЛ, но добыл путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины над "Динамо" (1:1, 6:5 - по пенальти).
В первом квалификационном раунде ЛЕ "горняки" встретятся с финским "Ильвесом " - матчи состоятся 10 и 17 июля. В случае победы команду будет ждать турецкий "Бешикташ". А в случае поражения - переход в Лигу конференций, где соперником станет АЗ из Нидерландов.
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