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Клиншит от Трубина в самом длинном матче и первые участники плей-офф: что произошло на клубном ЧМ

Суббота 21 июня 2025 09:45
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Клиншит от Трубина в самом длинном матче и первые участники плей-офф: что произошло на клубном ЧМ Фото: Анатолий Трубин не пропустил во второй игре на Мундиале (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Второй матч на клубном чемпионате мира по футболу провел украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Его команда одержала первую победу и поборется за выход в плей-офф, куда уже пробились два участника.

Подробности - в обзоре РБК-Украина.

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 2-й тур

Группа С

"Бенфика" - "Окленд Сити" - 6:0

Голы: Ди Мария, 45+8, 90+8, Павлидис, 53, Санчеш, 63, Баррейро, 76, 78

"Бавария" - "Бока Хуниорс" - 2:1

Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 - Мерентиэль, 67

Группа D

"Фламенго" - "Челси" - 3:1

Голы: Энрике, 62, Данилу, 65, Уоллес, 83 - Нету, 13

Удаление: Джексон (Ч), 68

"Лос-Анджелес" - "Эсперанс" - 0:1

Гол: Белайли, 71

Нереализованный пенальти: Буанга (Л), 90+11

"Бавария" - в плей-офф, какие шансы у Трубина

В группе С "Бенфика" разгромила новозеландский "Окленд Сити" со счетом 6:0. Однако поединок запомнился не только результатом, но и самой длинной задержкой матча из-за погодных условий в истории турнира. Во время перерыва на арене в Орландо началась мощная гроза, и игра была остановлена почти на 2 часа и 10 минут. Это побило предыдущий рекорд турнира в матче "Пачуки" и "Зальцбурга", когда задержка длилась 90 минут.

Трубин имел немного работы: соперники пробили по его воротам лишь дважды за матч. Следующий поединок "Бенфика" сыграет 24 июня против "Баварии", и именно он станет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

Мюнхенцы в свою очередь досрочно вышли в 1/8 финала: немецкий гранд одолел аргентинский "Бока Хуниорс" со счетом 2:1, благодаря голам Кейна и Олисе. Теперь аргентинцам, чтобы пройти дальше нужно разгромить "Окленд Сити" в заключительном туре и надеяться, что "Бенфика" проиграет "Баварии" с как можно большей разницей мячей.

Группа С

  1. "Бавария" - 6 очков (мячи - 12-1)
  2. "Бенфика" - 4 очка (8-2)
  3. "Бока Хуниорс" - 1 (3-4)
  4. "Окленд Сити" - 0 (0-16)

Провал "Челси" и вылет клуба Смолякова

В квартете D досрочно в плей-офф вышел бразильский "Фламенго", который переиграл английский "Челси" (3:1). Начало встречи было за англичанами: на 13-й минуте Нету вывел "синих" вперед. Однако после перерыва ситуация кардинально изменилась. "Фламенго" за три минуты оформил камбэк после ударов Энрике и Данилу.

На этом проблемы "Челси" не завершились. На 68-й минуте Джексон получил прямую красную карточку за грубый фол, оставив свою команду в меньшинстве. "Фламенго" воспользовался преимуществом в составе и на 83-й минуте Уоллес поставил окончательную точку в матче.

Теперь лондонцы разыграют вторую путевку в следующий этап в очном противостоянии с тунисским "Эсперансом". Представитель Африки выбил с Мундиаля "Лос-Анджелес", одолев хозяев с минимальным счетом - 1:0 благодаря голу Белайли и нереализованному соперниками пенальти на 90+11-й минуте. Отметим, что игроком калифорнийцев является украинский защитник Артем Смоляков, который не играл на Мундиале из-за участия в составе сборной Украины на молодежном Евро.

Группа D

  1. "Фламенго" - 6 очков (мячи - 5-1)
  2. "Челси" - 3 очка (3-3)
  3. "Эсперанс" - 3 очка (1-2)
  4. "Лос-Анджелес" - 0 очков (0-3)

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Футбол Чемпионат мира Бенфика Бавария Челси
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