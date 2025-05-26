Кто удивил, а кто провалился: главное о сезоне УПЛ-2024/25

Завершился 34-й чемпионат Украины по футболу. Несмотря ни на что, он был достаточно интересным. Интриги сохранялись до последних туров, а некоторые итоги сезона оказались довольно неожиданными.

Чемпион - "Динамо" (Киев)

(фото: ФК "Динамо")

Команда Александра Шовковского провела феноменальный чемпионский сезон, завершив турнир с 30-ю матчами без поражений (20 побед, 10 ничьих). Киевляне подняли планку рекорда побед в национальном первенстве до 17-ти титулов. А, учитывая 13 триумфов во времена СССР, получили 30-е чемпионство в истории клуба.

"Серебро" - "Александрия"

(фото: ФК "Александрия")

Клуб из Кировоградщины под руководством Руслана Ротаня достиг самой большой вершины в своей истории, получив "серебро" чемпионата Украины. До этого лучшим показателем "Александрии" была "бронза" в сезоне-2018/19. Команда до последнего боролась за титул с "Динамо" и лишь за два тура до финиша окончательно сошла с чемпионской гонки.

"Бронза" - "Шахтер" (Донецк)

(фото: ФК "Шахтер")

"Горняки" провели самый слабый турнир за последние 29 лет - с сезона-1995/96, когда они вообще не попали в число призеров. С тех пор донецкий коллектив не опускался в чемпионате ниже второй строчки. Также "Шахтер" впервые за 25 лет остался без Лиги чемпионов, не получив возможности выступить даже в квалификации. Впрочем, команда на осталась без трофея, взяв Кубок Украины.

Лучший бомбардир - Владислав Ванат

В атаке Владислав Ванат (фото: ФК "Динамо")

Форвард "Динамо" второй сезон подряд возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ. В прошлом году он стал первым с 14-ю голами, в этом году - забил 17. Отметим, что бомбардирский рекорд в чемпионатах Украины принадлежит нынешнему финалисту Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" - Генриху Мхитаряну. В сезоне-2012/13 армянский футболист "Шахтера" отметился 25-ю голами.

Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25

Владислав Ванат ("Динамо") - 17

Егор Твердохлеб ("Кривбасс") - 14

Георгий Судаков ("Шахтер") - 13

Артем Бондаренко ("Шахтер") - 12

Алексей Гуцуляк ("Полесье") - 11

Представительство в еврокубках

Последнюю путевку в финальном туре УПЛ разыграли житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".

Сыграв вничью (1:1) с "Кривбассом" в очной встрече, "Полесье" рисковало потерять европейский шанс. Но подсобила "Заря", которая неожиданно во Львове переиграла "Карпаты" (3:1). Таким образом, именно житомирцы второй раз подряд сыграют в Лиге конференций.

Полное же представительство Украины в еврокубках-2025/26 выглядит так:

"Динамо " - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

" - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа). "Шахтер " - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).

" - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа). "Александрия " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

" - Лига конференций, второй квалификационный раунд. "Полесье " - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.

Кто покидает УПЛ и кто выходит в элиту напрямую

Две последние команды по итогам сезона напрямую вылетели в Первую лигу.

"Ингулец" (Петрово)

"Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" возвращается в Первую лигу после четырех сезонов в УПЛ. "Ингулец" лишь в прошлом году во второй раз в своей истории получил право играть в элите, но не удержался и снова возвращается во второй по силе дивизион.

Вместо неудачников, в следующем году в УПЛ сыграют:

"Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Полтава"

Обе команды дебютируют в высшем отечественном дивизионе. "Эпицентр" в прошлом году играл в переходных матчах и мини-турнире за участие в Премьер-лиге, но в элиту не прошел.

Что касается "Полтавы", то команда с таким названием завоевывала право играть в УПЛ в сезоне-2017/18, но не воспользовалась им. Впрочем, нынешний клуб к тому никакого отношения, кроме названия и города базирования, не имеет. Он только в 2021-м получил профессиональный статус и за четыре года прошел путь от любителей до участника УПЛ.

"Эпицентр" - чемпион Первой лиги (ФК "Эпицентр")

Кто и когда сыграет в переходных матчах

Еще две команды, которые в следующем году будут играть в элите определятся по результатам переходных встреч. В них 13-я и 14-я команды УПЛ сыграют соответственно с 4-й и 3-й из Первой лиги.

Участники переходных матчей:

"Ворскла" (Полтава) - 13-я в УПЛ

"Левый Берег" (Киев) - 14-й в УПЛ

"Металлист 1925" - 3-й в Первой лиге

"Кудривка" - 4-я в Первой лиге

Расписание матчей:

Четверг, 29 мая

"Кудривка" - "Ворскла"

"Левый Берег" - "Металлист 1925"

Воскресенье, 1 июня