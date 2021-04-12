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Тупицького не пропустили в КСУ, спецзасідання суду не відбулося

Автор: Олег Черниш

Колишнього главу Конституційного суду України Олександра Тупицького не пустили в будівлю КСУ. Сьогодні там повинно було пройти спеціальне засідання, але воно так і не відбулося.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

"Охорона не пустила пана Тупицького в будівлю", - повідомив він.

Скликане Тупицким засідання також не відбулося. На ньому планувалося розглянути законність рішення президента Володимира Зеленського, який скасував указ про призначення суддею Тупицького та іншого судді КСУ Олександра Касмініна.

Нагадаємо, відповідний указ був підписаний Зеленським 27 березня. Укази про призначення Тупицького і Ксмініна підписував ще в 2013 році біглий президент Віктор Янукович.

Після цього указу Тупицький скликав засідання Конституційного суду.

Як пояснив представник президента в КСУ Федір Веніславський, після указу Зеленського Олександр Тупицький вже не очолює Конституційний суд.

Також РБК-Україна писало, що рішення про звільнення Тупицького оскаржили у Верховному суді.

Пізніше укази Зеленського оскаржили і в КСУ. Відповідне подання надійшло від групи народних депутатів.

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