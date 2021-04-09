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Немає суддівських гарантій: до Тупицького можуть застосувати привід

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 10:38
Немає суддівських гарантій: до Тупицького можуть застосувати привід Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До звільненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід. У нього зараз немає суддівських гарантій.

Про це заявила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря в інтерв'ю виданню "Цензор".

"Зараз можуть (застосувати примусовий привід, - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, в Конституційному суді України оскаржили укази президента Володимира Зеленського про звільнення глави КСУ Олександра Тупицького і судді Олександра Касмініна. Відповідне конституційне подання надійшло від групи народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Як пояснив представник президента в КСУ Федір Веніславський, після указу Зеленського Олександр Тупицький уже не очолює Конституційний суд.

Так, проти екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня.

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