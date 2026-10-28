Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины

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Неполная победа Нетаньяху : Провластный блок побеждает, но окончательный расклад сил решат голоса военных.

: Провластный блок побеждает, но окончательный расклад сил решат голоса военных. Политический тупик : Из-за невозможности сформировать коалицию Израиль может пойти на новые выборы.

: Из-за невозможности сформировать коалицию Израиль может пойти на новые выборы. Риск войны с Ираном : Чтобы сохранить власть и избежать суда, Нетаньяху может пойти на эскалацию в регионе.

: Чтобы сохранить власть и избежать суда, Нетаньяху может пойти на эскалацию в регионе. Удар по Украине: Новый возможный конфликт на Ближнем Востоке усугубит мировой дефицит систем ПВО Patriot и приведет к росту цен на нефть.

"Нетаньяху проиграл и должен уйти!" – главный месседж израильской оппозиции спустя пару часов после закрытия участков. Некоторые ее сторонники на радостях даже полезли купаться в фонтаны.

Уже к утру от эйфории не осталось и следа. По мере подсчета голосов стало понятно, что не только партия Нетаньяху "Ликуд" вполне уверенно берет первое место. Но и в целом провластный блок партий с запасом обходит блок оппозиционеров-сионистов.

Подсчет голосов еще продолжается, подсчитано уже почти 85%. Впереди – вскрытие так называемых "двойных конвертов". То есть подсчет голосов тех израильтян, кто голосовал не по месту жительства, львиная их доля – армейские резервисты. Из-за ситуации с безопасностью на эти выборах таких как никогда много.

Израильские военные (фото Getty Images)

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Их голоса в массе своей точно не уйдут партиям, представляющим арабское меньшинство Израиля, а также партиям ультраортодоксальных верующих, освобожденных от службы в армии. Вероятно, они в разной пропорции распределятся между партией Нетаньяху, его союзника-ультранационалиста Бен Гвира и сионистами-оппозиционерами.

В любом случае, в Израиле просто выиграть первое место на выборах – только начало. Главная задача – формирование коалиции из минимум 61 депутата в 120-местном парламенте.

Израильское общество очень фрагментировано и поляризировано, а проходной барьер в Кнессет – довольно низкий, 3,25%. Потому в сравнительно небольшой парламент проходит более десятка партий.

При этом с двумя партиями, представляющими арабов с израильским гражданством (это около 20% всех избирателей), большинство других крупных политических игроков не готовы вступать в союз ни при каких обстоятельствах.

Впереди – крайне напряженная коалициада и премьерида. События могут развиваться как минимум по четырем сценариям, некоторые из них – с последствиями, выходящими далеко за пределы внутренней политической жизни Израиля.

Сценарий №1. Договориться не получается, досрочные выборы

Согласно последним цифрам подсчета, у партии Нетаньяху и его союзников в будущем парламенте – 54 места. У сионистов-оппозиционеров – 49 мест. Две арабские партии суммарно получают 17 мандатов.

В другой стране эти 19 мандатов стали бы "золотой акцией" – перейди они к лагерю Нетаньяху или его оппонентов, было бы сформировано вполне уверенное парламентское большинство.

Но в условиях израильской политики любой формат сотрудничества с арабскими партиями часто расценивается избирателями как "предательство" (хотя есть небольшой опыт участия одной из арабских партий в коалиции несколько лет назад).

В любом случае, Нетаньяху с арабами не объединится ни при каких вариантах, ведь среди союзников экс-премьера – либо ультрарелигиозные еврейские партии, либо ультранационалисты, открыто выступающие за дискриминацию арабского населения, мечтающие расширить территорию Израиля за счет других арабских стран и т.д.

Собственно, активная конфронтационная риторика со стороны провластного блока, по принципу "мы или они", очевидно, мобилизовала на выборы и самих арабов, и тех, кто наиболее жестко настроен в их отношении.

Оппозиционеры-сионисты же в среднем настроены чуть менее радикально, но тем не менее накануне выборов ряд политиков из этого лагеря тоже категорически отвергли возможность любого сотрудничества с арабскими партиями.

Потому возникает патовая ситуация, когда никакое большинство в 61 голос сформировать не получится. Очевидно, сразу мандат на формирование новой коалиции получит Нетаньяху, у которого будет на это 28 дней, с опцией продления еще на 14. Если он не справится – такое право может получить кто-то из оппозиции.

Если и у того ничего не получится, тогда Израилю придется идти на еще одни парламентские выборы, весной следующего года. Несколько лет назад, в 2019-2021 годах страна уже прошла через серию выборов – четыре голосования подряд, менее чем за два календарных года.

Сценарий №2. Нетаньяху формирует коалицию с "тушками"

Практика перехода депутатов из оппозиции в коалицию, инидвидуально или группками ("тушкование") существует не только в Украине, но и в Израиле. Хотя из-за крайней поляризации общества она не так уж популярна.

Тем более, что главный объединяющий лозунг оппозиции на этих выборах был "Долой Нетаньяху!" И переход в коалицию во главе с тем же Нетаньяху будет чем-то похожим на знаменитый демарш украинской Соцпартии Александра Мороза, внезапно перешедшей из "помаранчевого" лагеря в лагерь Януковича в 2006 году.

Тогда для социалистов это обернулось политической смертью – больше они в парламент не проходили. Похожие последствия для любых перебежчиков возможны и в Израиле. Депутатские мандаты они не потеряют, но дальнейшая карьера может быть окончена – их избиратели о таком поступке точно не забудут.

Впрочем, если по финальным итогам выборов окажется, что Нетаньяху до большинства в 61 голос будет не хватать буквально пару-тройку мандатов, какие-то попытки "навербовать" недостающие голоса в лагере оппозиции наверняка будут иметь место.

Сценарий №3. Правительство национального единства

Несмотря на всю конфликтность израильской политики, есть и примеры "широких коалиций", когда ярые политические оппоненты все же договариваются между собой, во избежание политического кризиса или, особенно, во время нависающей над Израилем внешней угрозы.

О таких сценариях говорили еще до выборов, как о возможном союзе партии "Ликуд" Нетаньяху с партией "Яшар" главного оппозиционера Гади Айзенкота.

Лидер главной оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот (фото facebook.com)

Но по состоянию на сейчас "Ликуд" и "Яшар" совместно набирают лишь 47 голосов при 61 необходимом. Следовательно, в такой союз придется брать еще одну или, скорее, две партии. При крайней противоречивости идеологий и сложных личных отношениях в израильском политикуме такой союз будет крайне неусточивым.

Частично снять эти противоречия можно было бы в ситуации, когда Израиль бы снова оказался под чрезвычайной внешней угрозой или в состоянии большой войны. Мол, страна в опасности, речь идет о сохранении Израиля как такового, надо на время забыть былые обиды.

Еще до выборов в СМИ появлялась информация о том, что Нетаньяху якобы собирается начать еще одну серьезную кампанию против Ирана, как раз по этим соображениям. Но против якобы выступило руководство Генштаба, а также главный международный союзник Нетаньяху – Дональд Трамп. У того в начале ноября свои выборы, в Конгресс США, и новая война на Ближнем Востоке, с дальнейшим ростом цен на нефть ему нужна меньше всего.

Обстрел Тегерана 1 марта 2026 года (фото Getty Images)

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Впрочем, как сообщает The Wall Street Journal, уже после выборов в Конгресс США могут вернуться к идее новой кампании против Ирана. А сам Нетаньяху в ночь после выборов заявил об "уникальной возможности – раз и навсегда устранить иранскую угрозу".

Сценарий №4. Кабинетный переворот

Несмотря на превзошедший ожидания результат, Нетаньяху и его союзники почти наверняка самостоятельно не соберут в Кнессете большинство в 61 голосов. Следовательно, оппозиционно настроенные к нему партии – и сионисты и арабы – получат в парламенте большинство.

Потенциально возможен вариант, когда при поддержке арабских партий сионисты-оппозиционеры сначала изберут своего спикера Кнессета, а потом примут закон, который запрещает становиться министрами лицам, против которых расследуются коррупционные дела.

Де-факто это закроет Нетаньяху дорогу к премьерству. И как раз из-за этого удержание при власти для нынешнего премьера настолько важно. Обвиняемый по ряду дел Нетаньяху в случае утраты премьерского кресла с большой вероятностью рискует оказаться за решеткой. А после того, как у Нетаньяху заберут перспективу премьерства, Израиль опять может пойти по сценарию досрочных выборов – потому что никакую стабильную коалицию сформировать не получится.

Впрочем, помеха такому сценарию – все те же проблемы договоренностей сионистов с арабами, пусть даже не о коалиции, а о нескольких совместных голосованиях.

Протесты против Нетаньяху в Израиле (фото Getty Images)

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Вне сомнений, Нетаньяху будет изо всех сил продвигать месседж о "предательстве" оппозиционеров. А возможно, даже о "перевороте". Ведь провластный блок партий с ним самим во главе по итогам выборов получит заметно больше мандатов, чем оппозиция. Следовательно, если таким хитроумным путем его лишат перспективы премьерства, это будет выглядеть как самый настоящий "сговор".

Безусловно, оппозиционеры тоже понимают, что на следующих досрочных выборов подобное сотрудничество с арабами им наверняка аукнется, и очень сильно. Потому сценарий выглядит хоть и не невозможным, но маловероятным.

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В случае, если израильская коалиция так или иначе приведет к новой эскалации в регионе, последствия голосования 27 октября в Израиле ощутит весь мир. Новый конфликт с Ираном – это не только рост мировых цен на нефть (следовательно, доходов России), но и обострение дефицита тех же пакет Patriot, которые будут нужны США и Израилю для защиты от ответных ударов Тегерана. Следовательно – еще больше проблем для Украины с поиском средств защиты от российской баллистики.

Потому при наихудшем варианте развития событий последствия выборов бедуинов из Рахата или ультраортодоксальных иудеев из Бней-Брака на себе непосредственным образом ощутят и жители расположенных в тысячах километров Киева или Днепра.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Кто побеждает на выборах в Израиле и сформирована ли коалиция?

– Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и ее союзники вырвались вперед, однако сформировать большинство в 61 мандат пока не могут. Окончательное распределение мест зависят от подсчета "двойных конвертов" (преимущественно армейских резервистов).

– Почему политические лагеря в Кнессете оказались в тупике?

– Ни провластный блок, ни сионисты-оппозиционеры не набирают 61 голос без участия арабских партий (17 мандатов). Однако большинство ключевых игроков категорически отказываются от союза с ними, считая это политическим "предательством".

– Какие сценарии развития событий есть у Нетаньяху?

– События могут пойти по четырем путям: новые досрочные выборы весной, скупка перебежчиков из оппозиции ("тушкование"), хрупкое правительство национального единства или "кабинетный переворот" оппозиции с запретом для Нетаньяху занимать пост премьера.

– Как выборы в Израиле могут повлиять на Украину?

– Если Нетаньяху выберет сценарий эскалации с Ираном для сохранения власти, это вызовет скачок цен на нефть и создаст острый дефицит систем ПВО Patriot, которые понадобятся США и Израилю для отражения иранских ударов.