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В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах с 1999 года

23:49 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах с 1999 года Фото: явка может еще увеличиться (Getty Images)
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Во вторник 27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы. На данный момент окончательный итог голосования пока неизвестен, однако уже зафиксировано рекордную явку за последние 27 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка избирателей по состоянию на 22:00 составила 77,7%, что выше показателя в 70,6% на аналогичное время на выборах 2022 года. Кроме того, это самая высокая явка в это время с 1999 года.

The Times of Israel отмечает, что это практически уже окончательные результаты. Все дело в том, что хоть избирательные участки закрывались в 22:00, но голосование продолжалось и после этого времени, если на участке были очереди. Это значит, что некоторые избиратели отдали свои голоса после 22:00 и явка по итогу может быть еще чуть больше.

В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах с 1999 года
Фото: явка на выборах в Израиле в разные года (The Times of Israel)

Экзит-полы и другая важная информация

По обновленным данным нескольких экзит-поллов, на выборах в Израиле оппозиционный блок партий во главе с Гади Айзенкотом получает 52 мандата в новом созыве Кнессета из 120. Провластный блок во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху имеет 50 мест.

Две партии израильских арабов, которые никогда не входят в коалиции, получили суммарно 18 мест.

Вместе с тем, отдельно партия Нетаньяху «Ликуд» набирает несколько больше голосов, чем партия Айзенкота «Яшар». Поэтому действующий премьер Израиля может надеяться, что именно ему доверят формирование новой коалиции.

Впрочем, если результаты выборов будут соответствовать данным экзитполлов, формирование любого устойчивого большинства в новом Кнессете выглядит маловероятным.

Официальный подсчет голосов только начинается, на сайте израильского ЦИК еще нет никаких данных.

В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах с 1999 года

Напомним, что сегодняшние выборы в Израиле это первое голосование со временем атаки на страну группировки ХАМАС, двух войн с Ираном и распространения нестабильности по всему Ближнему Востоку. И ключевой вопрос состоит в том, удержит ли власть действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Почему выборы грозят взорвать Ближний Восток - читайте в нашем материале.

Также мы писали, что получит Украина, если на выборах в Израиле победит оппозиция.

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