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Чилі заявила про катастрофу через коронавірус і виводить на вулиці військових

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 16:35
Чилі заявила про катастрофу через коронавірус і виводить на вулиці військових
Фото: Себастьян Піньєра (flickr.com/mtellezcar)

Президент Чилі ввів жорсткі заходи для боротьби з поширенням вірусу

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у країні режим лиха у зв'язку з пандемією коронавирусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Chile.

Повідомляється, що відповідні заходи дозволять уряду більш ефективно справлятися з поширенням вірусу в країні. У Чилі обмежать збори в громадських місцях, встановлять карантин і комендантську годину. Стежити за виконанням карантинних заходів будуть військові, яких влада також планує залучити для обмеження пересування людей.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я Чилі заявило про 238 випадків зараження коронавірусом в країні. Вже закриті школи і університети, а з сьогоднішнього дня очікується закриття повітряних, сухопутних та морських кордонів для іноземців.

За словами чилійського президента, карантинні заходи будуть діяти в країні як мінімум 90 днів.

Нагадаємо, влада Перу напередодні також закрила кордон. Всього в країнах Латинської Америки зареєстрували понад 850 випадків зараження коронавірусом і 7 смертей.

Як повідомляло РБК-Україна, першу смерть від коронавіруса вчора підтвердили в Бразилії.

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