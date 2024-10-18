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В ТЦК сделали заявление о рейдах на массовых мероприятиях: "станут нормой"

Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы должны привыкать к мерам оповещения в публичных местах, проводимых территориальными центрами комплектования (ТЦК) совместно с правоохранительными органами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицерки сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского ТЦК и СП Ларисы Козак в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она отмечает, что решение о проведении проверок в ходе массовых мероприятий принято с учетом нынешней ситуации с мобилизацией и пополнением резервов. Казак говорит, что проверки военно-учетных документов на публичных мероприятиях являются обычной практикой в нынешних условиях.

ТЦК удобно работать на публичных мероприятиях, поскольку там также присутствуют представители правоохранительных органов, предупреждающие, в свою очередь, возникновение беспорядков. По словам офицерки, такие проверки позволяют охватить больше военнообязанных и стимулировать граждан к соблюдению правил военного учета.

Представительница ТЦК отмечает, что украинское законодательство ставит представителей территориальных центров комплектования в условия, при которых более эффективно проверять документы у граждан наглядно.

Напомним, на прошлой неделе ТЦК провели несколько рейдов во Львове, Днепре, Житомире и Хмельницком. В Киеве 11 октября работники ТЦК провели проверку фанатов группы "Океан Эльзы" после их концерта у Дворца спорта.

В Верховной Раде заявляли, что такие проверки не представляют угрозы. Напротив, они должны происходить на регулярной основе.

Ранее РБК-Украина писало, что народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что рейды ТЦК в Украине, вероятно, связаны с обращениями боевых командиров по пополнению подразделений, и такие меры необходимы. Он отметил, что военные командиры обращаются к военкоматам из-за необходимости доукомплектования подразделений.

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