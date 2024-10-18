В ТЦК сделали заявление о рейдах на массовых мероприятиях: "станут нормой"

Она отмечает, что решение о проведении проверок в ходе массовых мероприятий принято с учетом нынешней ситуации с мобилизацией и пополнением резервов. Казак говорит, что проверки военно-учетных документов на публичных мероприятиях являются обычной практикой в нынешних условиях.

ТЦК удобно работать на публичных мероприятиях, поскольку там также присутствуют представители правоохранительных органов, предупреждающие, в свою очередь, возникновение беспорядков. По словам офицерки, такие проверки позволяют охватить больше военнообязанных и стимулировать граждан к соблюдению правил военного учета.

Представительница ТЦК отмечает, что украинское законодательство ставит представителей территориальных центров комплектования в условия, при которых более эффективно проверять документы у граждан наглядно.