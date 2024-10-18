У ТЦК зробили заяву про рейди на масових заходах: "стануть нормою"

Вона зазначає, що рішення про проведення перевірок під час масових заходів ухвалене з урахуванням нинішньої ситуації з мобілізацією та поповненням резервів. Козак говорить, що перевірки військово-облікових документів на публічних заходах є звичайною практикою в нинішніх умовах.

ТЦК зручно працювати на публічних заходах, оскільки там також присутні представники правоохоронних органів, які, у свою чергу, попереджають виникнення заворушень. За словами офіцерки, такі перевірки дозволяють охопити більше військовозобов'язаних та стимулювати громадян до дотримання правил військового обліку.

Представниця ТЦК наголошує, що українське законодавство ставить представників територіальних центрів комплектування в умови, за яких більш ефективно перевіряти документи у громадян наочно.