ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно. С военкоматом можно предварительно связаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Стоит отметить, что накануне в сети появилась информация, что якобы ТЦК принимают по 10-20 человек в день для уточнения данных.
"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или встать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7", - сообщают Сухопутные войска.
Отмечается, что прийти в ТЦК можно в любое удобное время.
Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Контакты всех ТЦК - по ссылке.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения действия всеобщая мобилизация. Недавно в Украине также снизили призывной возраст, а также проводят демобилизацию срочников, которые несут службу с начала полномасштабной войны.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Документ был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.
Минобороны также опубликовало список всех изменений к закону о мобилизации.
Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.
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