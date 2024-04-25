ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

Стоит отметить, что накануне в сети появилась информация, что якобы ТЦК принимают по 10-20 человек в день для уточнения данных.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или встать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7", - сообщают Сухопутные войска.

Отмечается, что прийти в ТЦК можно в любое удобное время.

Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Контакты всех ТЦК - по ссылке.