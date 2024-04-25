RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

Фото: ТЦК в Украине работают круглосуточно (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно. С военкоматом можно предварительно связаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Стоит отметить, что накануне в сети появилась информация, что якобы ТЦК принимают по 10-20 человек в день для уточнения данных.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или встать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7", - сообщают Сухопутные войска.

Отмечается, что прийти в ТЦК можно в любое удобное время.

Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Контакты всех ТЦК - по ссылке.

 

 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения действия всеобщая мобилизация. Недавно в Украине также снизили призывной возраст, а также проводят демобилизацию срочников, которые несут службу с начала полномасштабной войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Документ был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.

Минобороны также опубликовало список всех изменений к закону о мобилизации.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВойна в УкраинеМобилизация в Украине