ТЦК працюють цілодобово. У Сухопутних військах розповіли, як зв'язатися з військкоматом

Варто зазначити, напередодні у мережі з'явилася інформація, що нібито ТЦК приймають по 10-20 осіб у день для уточнення даних.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7", - повідомляють Сухопутні війська.

Зазначається, що прийти до ТЦК можна у будь-який зручний час.

Також можна попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти всіх ТЦК - за посиланням.