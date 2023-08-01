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Подозревают в незаконном обогащении. У днепропетровского военкома провели обыски

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Днепр, Вторник 01 августа 2023 15:38
Подозревают в незаконном обогащении. У днепропетровского военкома провели обыски Фото: у днепропетровского военкома провели обыски (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

У начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки провели обыски. Открыто дело по факту незаконного обогащения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным правоохранителей, днепропетровский военком во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело помещение общей площадью 500 квадратных метров.

Фото: у Днепропетровского военкома провели обыски (t.me/pgo_gov_ua)

В Офисе генпрокурора отмечают, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.

Правоохранители уже провели обыски по месту работы, 6 адресам проживания военкома и его близких, а также автомобилях.

Сейчас решается вопрос о сообщении начальнику ТЦК о подозрении и избрании меры пресечения.

Скандалы с военкомами

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова обнаружили дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальника Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка задержали, поскольку он причастен к избиению подчиненного.

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Днепропетровская область ТЦК полиция Офис Генпрокурора
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