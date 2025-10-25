RU

Общество Образование Деньги Изменения

ТЦК через неделю начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных: что известно

Фото: ТЦК прекратят принимать документы на отсрочку (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая, Катерина Гончарова

С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны уточняют, что если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Нововведение направлено на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров.

Таким образом, всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к подаче документов через "Резерв+" или ЦПАУ.

Изменения в бронировании украинцев

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.

В целом документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

Одним из ключевых изменений станет то, что отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.

Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве обороны Украины также уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

Мобилизация в Украине