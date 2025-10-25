ТЦК через тиждень почнуть "розвертати" окремих військовозобов'язаних: що відомо

З 1 листопада в Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Територіальні центри комплектування більше не прийматимуть документи особисто.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони.
До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок "Резерв+" або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
У Міноборони уточнюють, що якщо після 1 листопада військовозобов’язаний звернеться до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийомі заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.
Нововведення спрямоване на спрощення процесу та зменшення навантаження на працівників територіальних центрів.
Таким чином, усім, хто планує оформити відстрочку, варто зробити це до кінця жовтня або підготуватися до подання документів через "Резерв+" чи ЦНАП.
З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.
Загалом документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.
Однією з ключових змін стане те, що відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.
Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Раніше в Міністерстві оборони України також запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.