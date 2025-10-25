ТЦК через тиждень почнуть "розвертати" окремих військовозобов'язаних: що відомо

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок "Резерв+" або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У Міноборони уточнюють, що якщо після 1 листопада військовозобов’язаний звернеться до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийомі заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.

Нововведення спрямоване на спрощення процесу та зменшення навантаження на працівників територіальних центрів.

Таким чином, усім, хто планує оформити відстрочку, варто зробити це до кінця жовтня або підготуватися до подання документів через "Резерв+" чи ЦНАП.