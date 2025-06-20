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Резкое увеличение аппетита перед менструацией - норма или тревожный сигнал?

Пятница 20 июня 2025 14:38
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Резкое увеличение аппетита перед менструацией - норма или тревожный сигнал? Диетолог рассказала, почему перед менструацией увеличивается аппетит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед менструацией многие женщины замечают резкое повышение аппетита - это не прихоть, а следствие гормональных изменений в теле. Что именно провоцирует "голодный всплеск" и как с ним справиться?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.

Когда это норма

Во II половине цикла большинство женщин испытывает повышенный аппетит, особенно к сладкому, жирному или большим порциям. Это не всегда проблема - иногда просто физиологическая реакция тела на гормональные изменения.

Такое состояние является нормой, если:

  • аппетит появляется за 1-7 дней до менструации
  • хочется сладкого, жирного, но есть контроль
  • настроение колеблется, но не критично
  • вес возрастает до 1 кг - и самостоятельно снижается
  • симптомы проходят с началом менструации

По словам эксперта, это нормальная реакция на гормональные изменения. Важно в такой период поддерживать себя заботой и питанием.

Не норма, если

  • аппетит становится навязчивым
  • приводит к перееданиям, после которых - вина и стыд
  • вес ежемесячно растет
  • настроение "взрывается"

Почему так происходит

Повышается аппетит, потому что снижается уровень эстрогенов, а повышается прогестерон. В частности, растет аппетит, потому что организм готовится к возможной беременности.

Также снижается чувствительность к инсулину, чтобы сохранять больше глюкозы для эмбриона. Температура тела повышается на 0,3-0,5 C, поэтому возрастает потребность в калориях.

К тому же падает уровень серотонина, появляется раздражительность и тяга к сладкому.

Что делать

Чтобы поддержать себя в этот период, добавьте сложные углеводы в каждый прием пищи: каша, хлеб и коричневый рис. Ешьте продукты с триптофаном (предшественник серотонина): индейка, банан, орехи.

Важно не голодать, ведь это может спровоцировать срывы. Планируйте перекусы для стабильной глюкозы: орехи, йогурт, протеиновые батончики.

Аппетит может быть очень сильным, потому что на гормональные изменения наслаиваются другие состояния:

  • инсулинорезистентность
  • СПКЯ
  • гиперпролактинемия
  • дефициты Mg, В6, Zn, витамин Е
  • хронический стресс
  • ПМДР (предменструальное дисфорическое расстройство)
  • тревожно-депрессивное расстройство

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