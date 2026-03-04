RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Это оружие Украине уже не достанется? Сикорский о критическом влиянии войны в Иране

15:50 04.03.2026 Ср
2 мин
Пока дипломаты переключаются на Иран, не зависло ли решение, на которое рассчитывает Украина?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (РБК-Украина)

Война в Иране отвлекает внимание мировых лидеров от агрессии РФ и исчерпывает запасы вооружения, которые могли бы быть переданы Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине

Расходы вооружения и политическое внимание

По словам польского министра, масштабная военная операция на Ближнем Востоке требует огромного ресурса крылатых ракет и средств ПВО. Это непосредственно ограничивает возможности партнеров помогать ВСУ.

"То, что было использовано, точно не будет доступно для передачи или даже продажи Украине. Это печальный, но неизбежный результат", - подчеркнул Сикорский.

Кроме технического аспекта, глава МИД Польши отметил, что конфликт смещает фокус международной политики.

Он подчеркнул, что для Польши как соседа Украины крайне важно, чтобы мир не забывал о "результате героической обороны украинцев".

Риски дефицита ПВО

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что в случае затяжного противостояния в Иране партнеры могут столкнуться с нехваткой специфического вооружения.

"Если будет долгая война, то у ближневосточных партнеров будет дефицит ПВО. Вы видите, что они используют ПВО против "Шахедов", - объяснял ранее глава государства.

В то же время он добавил, что пока сигналов о сокращении поставок ракет PAC-3 для Украины не поступало.

Контекст помощи Запада

Напомним, недавно генсек НАТО Марк Рютте отметил, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Кроме того, глава Альянса уточнил объемы поддержки от главного донора - США планируют поставить Украине вооружение на общую сумму около 625 миллионов долларов в рамках ближайших пакетов помощи.

В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа, на чем он настаивал и раньше, критикуя администрацию экс-президента Джо Байдена.

