Это упражнение снижает риск смерти для людей 50+

Новое исследование показало, что начало физической активности в зрелом возрасте может снизить риск ранней смерти на целых 20%. Эксперты, которые проанализировали 85 различных исследований о преимуществах активного образа жизни, убеждены: никогда не поздно начать двигаться.

Что надо знать об упражнениях для людей после 50 лет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

Что нужно знать об упражнениях и движении?

Результаты, опубликованные в исследовании, подчеркивают, что физически активные люди значительно реже умирают от таких распространенных болезней, как сердечные заболевания, инсульт и рак.

Обзор обнаружил несколько ключевых закономерностей:

Люди, которые последовательно поддерживали физическую активность в течение всей жизни, имели на 30-40% ниже риск смерти от любой причины.

Те, кто перешел от неактивного образа жизни к активному, имели на 22% меньший риск умереть от любой причины, чем те, кто оставался неактивным.

Интересно, что даже те, кто уже занимался спортом, но позже в жизни увеличил свою активность (с менее рекомендованной до большей), имели на 20-25% более низкий риск смерти в течение периода исследования.

Исследовательская группа, в состав которой вошли эксперты из Университета Квинсленда в Австралии, пришла к выводу, что "начало физической активности в любой момент взрослой жизни может обеспечить преимущества для выживания".

По их мнению, это объясняется "улучшением физической функции и противовоспалительными эффектами".

Сколько двигаться и чем заниматься?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым стремиться к 150-300 минут в неделю умеренной физической активности, или 75-150 минут в неделю интенсивной активности, или комбинации обеих.

Примеры умеренной активности:

Очень быстрая ходьба (6,5 км/ч или быстрее)

Интенсивная уборка (например, мытье окон или полов)

Езда на велосипеде (16-19 км/ч)

Бадминтон

Примеры интенсивной активности:

Пеший туризм (хайкинг)

Бег трусцой (9,5 км/ч или быстрее)

Копание лопатой

Быстрая езда на велосипеде

Игра в футбол, баскетбол или теннис

Идете ли вы на быструю прогулку, катаетесь на велосипеде с другом или даже выполняете домашние дела - все это считается способами быть активными.