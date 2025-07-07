Новая и модная тренировка, которую обожают Меган Маркл и Ким Кардашьян
Lagree Pilates стремительно набирает обороты в мире фитнеса, став настоящим хитом. Среди тех, кто уже оценил этот высокоинтенсивный вариант пилатеса, - Меган, герцогиня Сассекская, Ким и Хлои Кардашьян, а также Хейли Бибер.
Что известно об этом новом виде фитнеса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Что известно о Lagree Pilates и как он работает?
Эта тренировка выполняется на специальном тренажере Megaformer, который, хоть и похож на обычный реформер, но разработан не столько для гибкости и укрепления кора, сколько для развития силы, особенно в зоне пресса.
Вот так выглядит тренажер Megaformer (фото: phillyvoice.com)
На занятиях используются не только тренажеры Megaformer, но и беговая дорожка: половина группы начинает на тренажере, а другая выполняет спринты.
Перед тренировкой людям дают выпить электролиты, чтобы избежать обезвоживания.
В студиях обычно чередуются тренировки на верхнюю и нижнюю части тела в зависимости от дня недели. Сначала надо пробежать 20 минут на беговой дорожке, а потом уже идти на специальный тренажер.
Что говорит Меган Маркл о новом виде фитнеса
Меган Маркл, как говорят, является поклонницей этого тренажера, регулярно посещает занятия в Pilates Platinum в Санта-Монике, где используется Megaformer.
"Безусловно, это лучшее, что вы можете сделать для своего тела... ваше тело меняется немедленно... сделайте два занятия, и вы увидите разницу", - рассказала она об этих тренировках.
Кстати, именно эти упражнения помогли ей похудеть перед свадьбой.