Новая и модная тренировка, которую обожают Меган Маркл и Ким Кардашьян

Lagree Pilates стремительно набирает обороты в мире фитнеса, став настоящим хитом. Среди тех, кто уже оценил этот высокоинтенсивный вариант пилатеса, - Меган, герцогиня Сассекская, Ким и Хлои Кардашьян, а также Хейли Бибер.

Что известно об этом новом виде фитнеса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Что известно о Lagree Pilates и как он работает?

Эта тренировка выполняется на специальном тренажере Megaformer, который, хоть и похож на обычный реформер, но разработан не столько для гибкости и укрепления кора, сколько для развития силы, особенно в зоне пресса.

Вот так выглядит тренажер Megaformer (фото: phillyvoice.com)

На занятиях используются не только тренажеры Megaformer, но и беговая дорожка: половина группы начинает на тренажере, а другая выполняет спринты.

Перед тренировкой людям дают выпить электролиты, чтобы избежать обезвоживания.

В студиях обычно чередуются тренировки на верхнюю и нижнюю части тела в зависимости от дня недели. Сначала надо пробежать 20 минут на беговой дорожке, а потом уже идти на специальный тренажер.

Что говорит Меган Маркл о новом виде фитнеса

Меган Маркл, как говорят, является поклонницей этого тренажера, регулярно посещает занятия в Pilates Platinum в Санта-Монике, где используется Megaformer.

"Безусловно, это лучшее, что вы можете сделать для своего тела... ваше тело меняется немедленно... сделайте два занятия, и вы увидите разницу", - рассказала она об этих тренировках.

Кстати, именно эти упражнения помогли ей похудеть перед свадьбой.