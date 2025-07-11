Ця вправа знижує ризик смерті для людей 50+

Нове дослідження показало, що початок фізичної активності в зрілому віці може знизити ризик ранньої смерті на цілих 20%. Експерти, які проаналізували 85 різних досліджень про переваги активного способу життя, переконані: ніколи не пізно почати рухатися.

Що треба знати про вправи для людей після 50 років, розповідає РБК-Україна з посиланням на British Journal of Sports Medicine.

Що треба знати про вправи та рух?

Результати, опубліковані в дослідженні, підкреслюють, що фізично активні люди значно рідше помирають від таких поширених хвороб, як серцеві захворювання, інсульт та рак.

Огляд виявив декілька ключових закономірностей:

Люди, які послідовно підтримували фізичну активність протягом усього життя, мали на 30-40% нижчий ризик смерті від будь-якої причини.

Ті, хто перейшов від неактивного способу життя до активного, мали на 22% менший ризик померти від будь-якої причини, ніж ті, хто залишався неактивним.

Цікаво, що навіть ті, хто вже займався спортом, але пізніше в житті збільшив свою активність (з менше рекомендованої до більшої), мали на 20-25% нижчий ризик смерті протягом періоду дослідження.

Дослідницька група, до складу якої увійшли експерти з Університету Квінсленда в Австралії, дійшла висновку, що "початок фізичної активності в будь-який момент дорослого життя може забезпечити переваги для виживання".

На їхню думку, це пояснюється "покращенням фізичної функції та протизапальними ефектами".

Скільки рухатися та чим займатися?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує дорослим прагнути до 150-300 хвилин на тиждень помірної фізичної активності, або 75-150 хвилин на тиждень інтенсивної активності, або комбінації обох.

Приклади помірної активності:

Дуже швидка ходьба (6,5 км/год або швидше)

Інтенсивне прибирання (наприклад, миття вікон або підлоги)

Їзда на велосипеді (16-19 км/год)

Бадмінтон

Приклади інтенсивної активності:

Піший туризм (хайкінг)

Біг підтюпцем (9,5 км/год або швидше)

Копання лопатою

Швидка їзда на велосипеді

Гра у футбол, баскетбол або теніс

Чи ви йдете на швидку прогулянку, чи катаєтеся на велосипеді з другом, чи навіть виконуєте домашні справи - усе це вважається способами бути активними.